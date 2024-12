Bruno Reis nega pressa por reforma e anuncia 'nova secretaria'

Bruno Reis prega calma para promover mudanças na gestão - Foto: Divulgação

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) negou, nesta segunda-feira, 9, durante a abertura do Natal de Salvador, qualquer pressa em promover as mudanças esperadas nas secretariais municipais. O gestor ainda confirmou a 'criação' de uma nova pasta.

Bruno disse que as alterações no secretariado serão "pontuais", e elogiou o trabalho da sua equipe de governo até aqui. O prefeito afirmou ainda que enviará na terça, 10, o projeto que formaliza a Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro.

"Eu não estou com pressa, não tenho necessidade de fazer nenhuma reforma agora. Minha equipe está dando excelentes resultados, performando bem, e eu vou fazer algumas mudanças por conta de algumas pessoas que já deram sua contribuição, querem ir para novos desafios, outros que não possam mais ficar, tem outras com muito tempo no posto e quer dar uma oxigenada. Terão ajustes pontuais, e estou mandando amanhã para a Câmara um projeto para tornar uma secretaria de direito, que é a Secretaria de Articulação Comunitária, que são as prefeituras-bairro", afirmou Bruno, que revelou ainda a pretensão de criar, em um futuro próximo, uma Organização Social vinculada à Prefeitura para cuidar de crianças que tenham necessidades especiais.