Em Salvador, rua Olavo de Carvalho faz esquina com a rua Karl Marx

À esquerda (claro), a rua Karl Marx; a rua Olavo de Carvalho fica à direita - Foto: Gabriel Moura / Ag. A TARDE

Em meio a uma acanhada via esburacada, cercada pelo muro cinza dos prédios de um conjunto habitacional, manifesta-se o antagonismo político que divide Brasil: no coração do bairro do Doron, em Salvador, a rua Karl Marx faz esquina com a rua Olavo de Carvalho. Ao menos é o que garante o Google.

O inusitado encontro do Materialismo Dialético com a Filosofia de Zap deveria ser a fagulha derradeira a incendiar as tradicionais rivalidades políticas entre vizinhos, mas, aparentemente, o espectro não ronda por essas bandas.

Na rua Marxista, só há um líder político exaltado: o prefeito Bruno Reis. Um cartaz pendurado por um vereador agradece o gestor pelos "serviços e melhorias realizadas na região". No lado olavista, a coincidência - ou não - do único prédio de lá ser pintado predominantemente em verde e amarelo.

Prédio 'patriota' é o único com face virada para a 'rua Olavo de Carvalho' | Foto: Gabriel Moura / Ag. A TARDE

Entre os moradores, além do desdém, há desconhecimento. "Rapaz, nunca soube disso não", respondeu, surpreso, o aposentado André Luís Menezes, 59, sobre os nomes das ruas. "Sempre achei que essas vias não possuíam nome", completa ele, que mora no local há 40 anos.

De fato, em nenhum lugar há as tradicionais plaquinhas azuis sinalizando o nome das ruas. Apenas o Google Maps informa que entre as ruas Cidália Menezes e Cledenor Soares jaz Olavo e Marx.

Para resolver a confusão, entra em jogo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), que confirma: essas ruas, de fato, não possuem nome registrado na Prefeitura de Salvador.

A estreita 'rua Karl Marx' | Foto: Gabriel Moura / Ag. A TARDE

De onde surgiram os nomes?

O erro da plataforma é facilmente explicado. Assim como a Wikipedia, o Google Maps funciona de forma colaborativa. Ou seja: qualquer usuário pode interferir nos mapas e nos nomes que o aplicativo exibe.

Isso garante que o mapa se mantenha atualizado, mas também abre espaço para engraçadinhos.

Google Maps mostrando erro | Foto: Gabriel Moura / Ag. A TARDE

Detalhe é que diversos aplicativos usam o mapa do Google como base, a exemplo do Uber, tornando possível pedir um carro em direção a uma dessas ruas com nome falso.

"Recentemente eu abri o Google Maps e descobri que 'moro' na rua Olavo de Carvalho", brinca Pedro Henrique Souza Guimarães, 19. "Antes já aparecia a rua Karl Marx, há um ano mais ou menos colocaram a Olavo também."

Resumo do baba: primeiro alguém tomou os meios de produção da rua e homenageou o criador do Socialismo Científico. Um morador insatisfeito com a 'revolução', então, privatizou a rua do lado e deu de presente para o astrólogo, guru e filósofo da extrema-direita.

Verdadeira rua Olavo de Carvalho

Se as supracitadas ruas são de 'brincadeirinha', a situação ficou séria nesta semana. Um projeto do vereador Alexandre Aleluia (PL), um dos principais defensores do bolsonarismo no estado, foi aprovado e a ligação entre as ruas da Alfazema e Clerival do Prado Valadares, no Caminho das Árvores, passará a se chamar 'Professor Olavo de Carvalho'.

O trecho, que possui aproximadamente 60 metros, é conhecido por ser a ladeira que dá acesso ao Shopping da Bahia para quem vem do Caminho das Árvores.

A rua fica entre dois prédios residenciais de classe média alta: edifício Colina do Iguatemi e residencial Alto do Iguatemi.

Já Karl Marx não possui nenhuma rua em seu nome na capital baiana. No entanto, outros ícones do comunismo, como o revolucionário baiano Carlos Marighella são homenageados em endereços soteropolitanos.