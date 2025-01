Ana Paula Matos promete "trabalhar mais" por Salvador no 2º mandato

Ana Paula Matos (PDT) durante diplomação no TRE-BA - Foto: Divulgação

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) afirmou nesta quarta-feira, 18, que a sua prioridade na próxima gestão é cuidar das pessoas e trabalhar ainda mais por Salvador, construindo a equidade social.

A pedetista foi diplomada nesta tarde, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, ao lado do prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil). Na oportunidade, a gestora considerou como honra representar as mulheres da cidade.

“Momento muito especial, eu estou muito feliz e grata. Junto com Bruno, me comprometo a fazer ainda mais por nossa cidade, cuidar de cada pessoa, principalmente os mais vulneráveis, com a responsabilidade de honrar cada voto de confiança recebido. Eu, enquanto mulher, me sinto honrada de estar aqui representando todas as mulheres dessa cidade, tenham certeza que vou trabalhar ainda mais na comunidade, defendendo a educação, a saúde, a pauta das mulheres, a luta antirracista, da pessoa com deficiência, do social, e de verdade, cuidar de Salvador para que seja uma cidade mais justa, com equidade social e boa para todas as pessoas”, disse.

Primeira mulher reeleita na história da cidade, Ana Paula Matos pontuou que o segundo mandato terá fortalecimento das ações em todas as áreas.

“Vamos fortalecer e ampliar as ações em todas as áreas, respeitando a ancestralidade, a história e cultura da nossa Salvador. A gente quer estar entre as primeiras posições do Brasil, na educação, saúde, em todas as áreas, mas o mais importante é esse senso de amor e acolhimento que o nosso povo tem, povo inteligente, capaz, competente, lutador, trabalhador, que nos deu a honra de por mais quatro anos sermos seus representantes. Então eu quero, nesse momento, me comprometer publicamente em trabalhar ainda mais. Não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter hora, subindo escada, viela, descendo ladeira, onde for, onde vocês precisarem, contem com a gente”, finalizou.

Nesta quarta, o prefeito Bruno Reis e a vice Ana Paula Matos, além dos 43 vereadores foram diplomados. Durante o evento, o presidente do TRE-BA, desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto presidiu a sessão.