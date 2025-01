Pedro Tourinho deixa Secult na quarta; sucessor ainda é incógnita

Tourinho deixa Secult após dois anos - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

A despedida oficial do secretário municipal da Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, será na próxima quarta-feira, 15. A demissão do titular foi anunciada publicamente em dezembro pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“Há exatos 2 anos aceitei o convite do prefeito Bruno Reis para Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, e hoje, véspera de minha saída oficial e formal, [...], registro um resumo desse ciclo e mais uma vez agradecendo a todos por tanto. Viva Salvador!”, escreveu.

A exoneração de Tourinho acontece a pedido do próprio gestor, que estava à frente da cadeira desde 16 de janeiro de 2023. Com a saída, o empresário deve se dedicar à iniciativa privada, como antecipado pelo portal A TARDE.

O nome que substituirá o chefe da Cultura ainda é uma incógnita. Isso porque, segundo interlocutores do governo, o chefe do Executivo municipal ainda não definiu quem assumirá oficialmente a cadeira.

Como manda o rito, quem assumirá temporariamente o posto é o subsecretário Walter Pinto, que é cotado para permanecer à frente da pasta.

Informações obtidas por A TARDE ainda dão conta de que o anúncio sobre o substituto de Tourinho não deve ser feito na quarta, 15, após a exoneração do amigo de Bruno Gagliasso.

Cotados

Além de Pinto, quem também teve o nome especulado para assumir o cargo é a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). A pedetista, por sua vez, é bem quista por Tourinho para sucedê-lo.

A definição sobre o assunto, contudo, ainda está em compasso de espera. A expectativa era que as conversas voltassem a acontecer após o retorno de Reis do Benin, na última segunda-feira, 13.

Neste mesmo dia, o gestor municipal se reuniu com os secretários e gestores do governo no Palácio Thomé de Souza.

"Tarde em reunião de alinhamento com o prefeito, secretários e gestores da Prefeitura de Salvador. Uma gestão eficiente se constrói com diálogo, planejamento e muito trabalho", escreveu Ana Paula Matos.