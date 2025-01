Bruno Reis inicia agenda oficial no Benin

- Foto: Divulgação

Durante o primeiro dia de visita oficial ao Benin, na quinta-feira,9, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou os profundos laços históricos e culturais que existem entre a capital baiana e o país da África Ocidental, uma das principais regiões de origem de pessoas que vieram escravizadas ao Brasil. O primeiro destino da agenda do gestor soteropolitano foi a cidade histórica de Ouidah, antiga capital do Reino de Uidá, que é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco.

Segundo ele, a sensação em Ouidah é de estar na própria Salvador, tamanhas as semelhanças entre os povos e seus costumes. O objetivo da missão internacional é justamente firmar parcerias entre a primeira capital do Brasil e o país africano, especialmente no campo do turismo, da reparação e do intercâmbio cultural: “Depois de 30 anos, um prefeito de Salvador volta ao Benin”, destacou Bruno na visita oficial.

“É uma alegria estar aqui para conhecer as nossas origens, as nossas raízes se confundem. Muitos irmãos nossos estão aqui no Benin, e muitos irmãos beninenses estão lá no Brasil. É muito importante perpetuar essa relação para as gerações presentes e futuras”, disse o chefe do Executivo soteropolitano.

No passado, especialmente ao longo do século XVIII, a região de Ouidah era um importante centro urbano e abrigava um dos principais portos de onde pessoas escravizadas de toda a África Ocidental foram trazidas para o Brasil, especialmente para a Bahia. Eram pessoas especialmente das nações Jeje e Fon, que trouxeram elementos de suas culturas para Salvador e contribuíram para fundar o patrimônio cultural afro-brasileiro da cidade.

Leia também

>> Governo contrata empresa que fará estudo de implantação do VLT

Bruno se encontrou com o prefeito de Ouidah, Christian Mawugnong, e recebeu o título de cidadão da cidade. Já a primeira-dama, Rebeca Cardoso, virou embaixadora de Ouidah. O prefeito também participou do Vodun Days, festival internacional de espiritualidade, música e arte Vodum. Originária do Benim, o Vodum era a religião de muitos dos escravizados trazidos para a Bahia e é um ancestral direto do Candomblé brasileiro.

“Ouidah é uma cidade-irmã, que enfrenta muitos problemas, como nós já enfrentamos. Está ainda um pouco atrás da gente em questões de infraestrutura, uso e ordenamento do solo e em problemas sociais. Mas, é uma cidade com uma energia igual à nossa, um povo forte como o nosso, com as mesmas características. A gente consegue ver um pouco da nossa história aqui. E, também, nos ajuda a entender os enfrentamentos que precisamos ter na gestão da nossa cidade”, afirmou Bruno após a visita oficial.

Bruno Reis está no Benin a convite do presidente do país, Patrice Talon, que esteve na capital baiana em maio do ano passado visitando, por exemplo, a Casa do Benin, espaço cultural mantido pela Prefeitura no Pelourinho. Fazem parte da comitiva os secretários municipais Cacá Leão (Governo), Isaura Genoveva (Reparação), Giovanna Victer (Fazenda), Renata Vidal (Comunicação), e o subsecretário de Cultura, Walter Pinto Júnior.

Nesta sexta,10, segundo dia de agenda oficial, Bruno Reis se reúne em Cotonou, maior cidade do Benin, com o presidente Patrice Talon. “É uma viagem super proveitosa. Teremos um dia em Cotonou, onde temos um encontro com autoridades e depois uma série de atividades”, informou o chefe do Executivo soteropolitano.