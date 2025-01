Governo contrata empresa que fará estudo de implantação do VLT

Trem do VLT - Foto: Eracy Lafuente / CTB

O governo da Bahia, através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), contratou uma empresa que será responsável pela elaboração de estudos para a implantação Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador e Região Metropolitana. A informação foi publicada na edição desta sexta-feira, 10, do Diário Oficial do Estado.

Leia também

>> Governo desapropria prédio da antiga fábrica São Braz, no Subúrbio

>> Governo contrata empresas responsáveis por fiscalização do VLT

Com dispensa de licitação, a medida prevê a contratação da empresa Oficina Engenheiros Consultores Associados para realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental dos trechos 1 - Ilha de São João-Calçada; 2 -Paripe – Águas Claras e 3- Águas Claras-Piatã, do VLT. Ao todo, o prazo estipulado pela CTB para as verificações será de cerca de três meses.

O documento de anúncio, que oficializa o acordo, indica ainda que o investimento total custará cerca de R$ 96,3 mil.

Leia também

>> PAC libera verba para projetos do VLT na Ribeira e no Comércio

A expectativa é que os trens comecem a operar publicamente no trecho de aproximadamente 5 km entre a Calçada e o Lobato até junho de 2026, mas de maneira assistida, com horário reduzido e sem cobrança de tarifa, pagando uma dívida histórica com o Subúrbio Ferroviário de Salvador antes do próximo processo eleitoral.