Governo vai priorizar combate ao analfabetismo em 2025, diz Jerônimo

Jerônimo lê mensagem ao Legislativo na Alba, nesta quarta-feira, 5 - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já definiu qual será a sua prioridade para o ano de 2025. O chefe do Executivo do estado informou à imprensa, nesta quarta-feira, 5, que o primeiro projeto de lei que vai enviar à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2025 será de combate ao analfabetismo.

“Entre os prenúncios de 2025, eu vou me comprometer que o meu primeiro projeto enviado nesta Casa será um projeto de alfabetização. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande, com indicadores muito baixos para a alfabetização das crianças na idade certa. O correto é que a gente possa educar todas as crianças, já dentro da creche”, disse Jerônimo aos jornalistas antes de sua mensagem anual na sessão que marca o início dos trabalhos legislativos na Alba.

“Temos um desafio. Apelo para que os prefeitos possam, de mãos dadas com o governo federal, com o governo do estado, com os deputados, fazer um movimento muito forte. Eu vou enviar de imediato o projeto e espero que essa Assembleia possa fazer um grande debate em torno desse esforço para a alfabetização”, afirmou o governador.

Além do foco na educação, o governador também prometeu que os próximos meses serão de execuções importantes em diversas áreas.

“Desejamos um ano de muito trabalho, sucesso e bons resultados no combate à fome, no enfrentamento à violência, no acesso à saúde, nas estradas, na cultura, no esporte. É isso que eu vim fazer aqui hoje”, pontuou.