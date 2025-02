Zoológico de Salvador passa por requalificação: saiba quais mudanças

Zoológico é considerado um centro de referência na preservação dos animais silvestres ameaçados de extinção - Foto: Zoológico de Salvador

O Zoológico de Salvador está passando por uma requalificação desde novembro do ano passado. A reforma, que terá duas etapas, está orçada em R$ 1,9 milhões e terminará por volta do mês de março deste ano.

Conforme detalhou a Secretaria do Meio Ambiente ao Portal A TARDE, na primeira fase estão sendo investidos R$ 1.317.684,73, através do Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente (FERFA) para a reconstrução do aviário e do felinário.

Na etapa, está incluso a modernização do Aviário, uma área de 1000 metros quadrados, situado na entrada inferior do parque. A estrutura conta com 10 pilares de aproximadamente 13 metros de altura, que foram todos trocados e recolocados. Nesse espaço, o visitante tem uma imersão junto a inúmeras aves da fauna brasileira.

Além disso, a fase contará com a reestruturação do felinário, uma área de 270 metros quadrados fica situada após o mirante, para quem acessa o parque pela entrada superior – Alto de Ondina. As obras foram nas partes estruturais, como pilares, vidros e telhado.

No recinto, habitam quatro felinos, sendo uma onça-pintada e uma parda, todas originárias da fauna brasileira. A onça parda, também conhecida como é encontrada na Caatinga e Cerrado baiano. Já a onça pintada, encontrada nos três biomas e corre risco de extinção. A previsão de entrega para os dois equipamentos é para março.

Já na etapa 2, que se inicia ainda este ano, as áreas contempladas serão o prédio da Educação Ambiental e a Ilha dos Macacos, em um investimento de aproximadamente R$ 655 mil, também oriundo do Ferfa.

Sobre o Parque Zoobotânico de Salvador

O Zoológico é considerado um centro de referência na preservação dos animais silvestres ameaçados de extinção e pertencentes à fauna brasileira. Hoje, o Zoo mantém sob seus cuidados 1629 animais, divididos em 158 espécies (84 espécies de aves, 40 espécies de mamíferos e 34 de répteis), dessas, 92,4% são brasileiras. Dentre as 158 espécies, 34 delas estão ameaçadas de extinção em seu ambiente natural.

A entrada do Zoo é gratuita e está aberto de terça a domingo, das 09h às 17h, incluindo feriados, proporcionando acesso livre e facilitado para todos que desejam conhecer a diversidade de fauna e flora nativa.