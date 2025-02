CBF demite Seneme e insere estrangeiros em Comitê de Arbitragem

CBF promove mudanças na Comissão de Arbitragem que terá Comitê com especialistas internacionais - Foto: Divulgação / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu Wilson Luiz Seneme da presidência da Comissão de Arbitragem esta quinta-feira, 13. Sem perder tempo, a entidade promoveu uma reformulação que contará com um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais que vai trabalhar conjuntamente com a nova Comissão, que terá o argentino Néstor Pitana, o italiano Nicola Rizzoli e os brasileiros Sandro Meira Ricci e Luiz Flávio de Oliveira.

Pitana foi o árbitro da final da Copa do Mundo na Rússia, em 2018, e dirigiu a final da Copa Libertadores de 2021. Já Rizzoli comandou a decisão da Copa de 2014, realizada no Brasil.

A coordenação da Comissão de Arbitragem será feita por Rodrigo Cintra, e terá como componentes Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Carvalho Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Emerson Filipino Coelho.

"A CBF quer informar a todos uma reestruturação da comissão de arbitragem. É multidisciplinar, técnica, com nomes internacionais e também com aqueles que fazem parte do futebol brasileiro, com experiência dentro de campo", disse o presidente Ednaldo Rodrigues em transmissão da CBF TV.

A CBF garantiu que fará um trabalho de profissionalização dos árbitros do país nos próximos 23 meses. Ednaldo Rodrigues espera que as mudanças promovidas melhorem a arbitragem brasileira e agradeceu três anos de trabalho de Wilson Luiz Seneme.

"É um trabalho não só da comissão, da estrutura da arbitragem. Tem que ser comungado com clubes e jogadores para que não possa haver tantas situações que acontecem e colocam que a arbitragem é a culpada", concluiu.