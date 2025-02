Multicampeão, Felipe Melo anuncia aposentadoria do futebol

Felipe Melo anunciou aposentadoria - Foto: Divulgação/ Felipe Melo

Dono de uma carreira vitoriosa, o zagueiro Felipe Melo anunciou a sua aposentadoria na manhã desta sexta-feira, 24. Aos 41 anos, o defensor optou por não renovar com o Fluminense e pendurar as chuteiras.

"Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo", escreveu o ex-jogador.

Leia mais:

>>Vitória tem gosto amargo em último confronto, sem o Bahia, na Fonte

>>Bahia pode chegar a clássico contra o Vitória repleto de desfalques

>>Djokovic desiste e Zverev vai enfrentar Sinner em final na Austrália

A carreira de Felipe Melo iniciou no Flamengo, acumulando passagens por Grêmio e Cruzeiro. Na Europa, viveu grande fase, representando equipes como Juventus, Fiorentina, da Itália, e Galatasaray, da Turquia. No retorno ao futebol brasileiro, conquistou três títulos de Libertadores, dois pelo Palmeiras e um pelo Fluminense, além de Campeonato Brasileiro de 2018 e Copa do Brasil de 2018.

Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, conquistou a Copa das Confederações de 2009, também sendo convocado para disputar a Copa do Mundo de 2010, sendo utilizado como titular. Ao todo, atuou em 22 jogos, somando dois gols e uma assistência.