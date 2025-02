Após imbróglio e novela, Grêmio anuncia contratação de Lucas Esteves

- Foto: Foto: Reprodução | Redes Sociais

A novela finalmente acabou e o Grêmio anunciou, na tarde desta sexta-feira, 15, a contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves, do Vitória. Após o imbróglio que foi parar na justiça, o clube gaúcho desembolsou 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) para contratar o jogador de 24 anos.

"Bicampeão da Libertadores e com um título de Copa do Brasil, Lucas Esteves chega ao Imortal querendo ainda mais conquistas. Natural de São Paulo, o novo #ReforçoTricolor chega do Vitória para assinar com o Grêmio até final de 2027", escreveu o perfil oficial do Tricolor nas redes sociais.

O lateral-esquerdo Lucas Esteves foi um dos destaques do Vitória em 2024 | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Do montante total da negociação, o Vitória fica com 60% do valor e 20% dos direitos econômicos de uma possível futura venda. O Palmeiras, clube que revelou o atleta, receberá 40% do valor envolvido na negociação.

Entenda o imbróglio:

O caso envolvendo Lucas Esteves começou quando o Grêmio pagou um milhão de dólares referente à multa contratual para contratar o jogador. No entanto, o Vitória usou uma cláusula em contrato que permitia a renovação automática do atleta com o pagamento de US$ 100 mil.

A equipe gaúcha contestou a validade do documento do Leão, afirmando que o time baiano havia dado sinal verde para o pagamento da multa.

O Rubro-Negro, por sua vez, alegou que o pagamento da multa representava aliciamento, já que estava em processo de renovação contratual com Esteves desde a temporada anterior.

Após um acerto com o Grêmio, o jogador recorreu à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para se liberar do Vitória, mas a audiência não resultou em uma definição, e o caso foi levado à Justiça do Trabalho.