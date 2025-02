Vitória pode garantir classificação como líder do Baianão nesta rodada

Fabri é o artilheiro do Campeonato Baiano com 4 gols - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Invicto há 15 jogos, o Vitória está a um passo de garantir a vaga na semifinal do Campeonato Baiano. Líder da competição com 15 pontos em sete jogos, o Rubro-Negro pode sacramentar a classificação para o mata-mata com uma rodada de antecedência se apenas empatar no confronto diante do Jequié, marcado no próximo domingo, 16, às 16h, no Estádio Manoel Barradas.

Isso porque o Jipão e o Barcelona de Ilhéus, atuais quinto e sexto colocado, respectivamente, não poderiam alcançar o Leão na tabela, já que, empatados com 9 pontos, poderiam chegar somente aos 15 caso vençam os dois jogos a serem disputados.

A vaga na semifinal do Baianão vai estar preticamente assegurada mesmo em caso de derrota diante do Jequié, já que a equipe precisaria tirar um saldo de 11 gols em relação ao Vitória na 9ª e última rodada.

Caso vença o confronto, o Leão estará garantido na semifinal do torneio em primeiro colocado caso o Jacuipense não conquiste o triunfo no confronto diante do Porto, em duelo marcado para a próxima quarta, 19, às 21h30, no Estádio Alberto Oliveira.

Depois de enfrentar o Jipão, o Rubro-Negro fecha a primeira fase do Campeonato Baiano diante do Atlético de Alagoinhas, no sábado, 22, às 18h30, no estádio Antônio Carneiro.

