Baralhas revela motivo de discussão com Ademir no Ba-Vi: "Time pequeno"

Baralhas e Ademir durante Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira/ EC Bahia

O clássico entre Bahia e Vitória, que ocorreu na 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, segue dando o que falar. Na ocasião, a partida terminou em 0x0, mas foi protagonizada por diversos conflitos. Entre eles, o embate entre Gabriel Baralhas, do Leão, e Ademir, do Tricolor.

Na noite desta quinta-feira, o volante esteve presente no Podcast do Leão, na TV Vitória, e contou detalhes sobre o ocorrido. Ainda no primeiro tempo, após afastar uma bola para a linha lateral, o reforço da temporada comemorou de forma efusiva, o que incomodou o atacante.

"Ali no momento, ele veio falar que eu estava jogando em time pequeno. Aí não. Aí não dá. Mas depois ele pediu desculpa", disse Baralhas.

A revelação do atleta rubro-negro gerou a reação do apresentador do podcast, o jornalista Flankel Lima, que demostrou o incomodo pela fala de Ademir.

"Você fez pouco. Era para ter chegado junto mais. O Baralhas desculpa, eu não desculpo, não. Se respeita", complementou o apresentador.

Em busca da classificação à segunda fase do Baianão, as duas equipes entram em campo neste fim de semana, pela 8ª rodada. No sábado, 15, o Esquadrão enfrenta o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, às 16h. No dia seguinte, mas no mesmo horário e local, o Leão recebe o Jequié.