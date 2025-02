Brasil empata com Argentina e se aproxima do título Sul-Americano

Duelo entre Brasil e Argentina - Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Um dos maiores clássicos do futebol mundial, Brasil e Argentina se enfrentaram nesta quinta-feira, 13, pelo quadrangular do Sul-Americano Sub-20. Em uma partida pouco criativa, a Amarelinha ficou no empate em 1x1. Echeverri marcou para a Albiceleste, enquanto Rayan deixou o marcador em igualdade.

O resultado mantém a Seleção Brasileira na liderança da fase final do torneio, com 10 pontos conquistados. No entanto, os 'Hermanos' estão na cola, com a mesma pontuação, mas atrás pelo critério de desempate, tendo um gol de saldo a mais.

Na próxima rodada, quando enfrentará o Chile, a Amarelinha precisa vencer e manter a vantagem nos gols em relação a Argentina, que duela contra o Paraguai. Na rodada, caso a Albiceleste conquiste mais pontos ou marque mais vezes que o Brasil, o título seguirá para o lado adversário.

O duelo poderia ter sido, para além de uma oportunidade de título, a chance de revanche do último duelo. Na estreia do Sul-Americano, a Argentina goleou a seleção pelo placar de 6x0, a maior na história do confronto.

Todos os duelos da última rodada ocorrem neste domingo, 16, todos no mesmo horário.