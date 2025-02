Barcelona x Bahia: prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta o Barcelona neste sábado, 15 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, às 16h, o Bahia visita o Barcelona de Ilhéus, em um palco já conhecido pela torcida tricolor. Neste sábado, 15, o Barradão, estádio do Vitória, sediará a partida entre as equipes, em duelo importante para o Esquadrão na disputa por uma vaga na semifinal do certame. Com ingressos à venda desde a última quarta-feira, 12, a expectativa é de casa cheia, com as arquibancadas rubro-negras sendo tomadas pela torcida azul, vermelha e branca.

O duelo antecede o confronto do Tricolor contra o The Strongest, pela Libertadores, que acontece três dias depois, e por isso, o técnico Rogério Ceni deverá poupar alguns titulares. Os goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe, inclusive, já estão em solo boliviano, o que significa que Denis Júnior assumirá a meta tricolor na partida.

Durante coletiva de imprensa na última quarta-feira, 12, o comandante tricolor destacou que escalar um time equilibrado para o confronto contra a Onça de Ilhéus: “Melhor Bahia possível para tentar vencer o jogo, como a gente sempre faz. Vamos analisar os dados físicos, tentar achar um equilíbrio. O objetivo é sempre tentar vencer os jogos e buscar logo a classificação para não depender da última rodada”.

Como dito anteriormente, o jogo é decisivo na luta por uma vaga nas semifinais, mas o Bahia não depende apenas de si. Além de vencer o Barcelona, o Esquadrão vai precisar de uma ajuda do Vitória, que precisa vencer o Jequié, no dia seguinte (domingo), também no Barradão, para garantir a equipe comandada por Rogério Ceni na fase final do Baianão ainda nesta rodada.

Já o Barcelona também luta por uma vaga nas semifinais, mas corre por fora, já que ainda precisa galgar uma vaga no G-4 da competição. Atualmente, o time de Ilhéus está na 6ª posição, com 9 pontos conquistados, apenas um ponto atrás do Atlético de Alagoinhas, atual 4º colocado do Baiano.

Prováveis escalações:

Bahia: Denis Júnior; Kauã Davi, David Duarte, Rezende e Caio Roque; Acevedo, Jota, Yago Felipe e Michel Araújo (Está a disposição de Ceni); Tiago e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.

Barcelona: Copetti; Jeferson, Clebson, Jhon e Lídio; Izaldo, Matheus Guimarães, Ramires e Carlos Bagé; Lúcio Maranhão e Dênis. Técnico: Adriano de Souza.

Ficha técnica:

Local: Barradão.

Horário: 16h.

Transmissão: TVE.