Uruguaio treina normalmente e vira opção pela primeira vez no Bahia

Uma das nove contratações realizadas pelo Bahia nesta janela de transferências, o uruguaio Michel Araújo se lesionou durante a pré-temporada em Girona e ainda não estreou com a camisa do Tricolor na temporada. O atacante, entretanto, treinou normalmente na manhã desta segunda-feira, 10, e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni pela primeira vez em 2025.

Outra baixa por contusão nas últimas partidas, o colombiano Santiago Arias estreou na temporada durante a goleada sobre do Colo-Colo. O lateral Iago Borduchi, por outro lado, ainda segue de fora e deu continuidade aos trabalhos de transição física no CT Evaristo de Macedo.

Com foco no jogo contra o América-RN, na próxima quarta-feira, 12, às 19h, na Arena Fonte Nova, o elenco tricolor se reapresentou de olho no confronto válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Após uma sequência de exercícios na academia, em que os jogadores que atuaram mais de 45 minutos realizaram atividades de recuperação, o grupo realizou trabalhos técnicos em campo reduzido sob comando do técnico Rogério Ceni.