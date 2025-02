Após hat-trick, Lucho pede música; confira escolha do jogador

Lucho comemorando gol - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Luciano Rodríguez foi o grande protagonista da goleada do Bahia por 6 a 0 sobre o Colo-Colo, neste domingo, 9, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O atacante uruguaio marcou três gols na partida, conquistando o seu primeiro hat-trick com a camisa tricolor, o segundo de sua carreira.

Após a atuação de gala, Lucho celebrou o desempenho e destacou o trabalho coletivo. "Muito bem, feliz pelo grupo e pelo individual também. A verdade é que é importante para um atacante fazer gols, mas quem decide o titular é Rogério [Ceni]", comentou.

Seguindo a tradição de quem faz três gols no domingo, o uruguaio escolheu "Qué Pasará", de Américo Young, para tocar no Fantástico. Assista:

O Bahia volta ao gramado da Arena Fonte Nova na quarta-feira, 12, pelo Nordestão, contra o América-RN, às 19h.