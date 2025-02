Em rodízio, Ceni projeta oportunidade para Dênis Jr: "Excepcional"

Dênis Jr, goleiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Contratado pelo Bahia em 2021, o goleiro Dênis Jr teve dificuldades para garantir uma vaga no elenco do Tricolor nas últimas temporadas, mas finalmente deve ganhar uma oportunidade com a equipe principal do clube baiano. Após a goleada sobre o Colo-Colo neste domingo, 9, o atleta foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni, que projetou dar uma chance ao arqueiro nas próximas partidas.

Apesar de ser o jogador do atual elenco com mais tempo de casa, Dênis jogou apenas seis partidas com a camisa do Esquadrão de Aço e atuou emprestado à outros clubes nas últimas três temporadas. De volta ao Bahia, o goleiro foi analisado pelo técnico tricolor e, em meio ao rodizio do time principal neste início de ano, deve receber uma oportunidade como titular.

Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

“Ele vem treinando bem, fazendo boas defesas nos treinamentos. É um goleiro que tem uma reação muito boa no enfrentamento um contra um. Acho que pode que aprimorar um pouco o jogo com os pés, é muito importante. É um ser humano excepcional e eu espero dar uma oportunidade para ele em breve”, disse Rogério Ceni.

Após oscilações na posição na temporada passada, o Bahia foi ao mercado da bola na busca por um goleiro, mas nenhum foi contratado até o momento. O experiente Danilo Fernandes, Marcos Felipe e o jovem Gabriel Souza foram os atletas utilizados na posição.