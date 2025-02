Exigência da Conmebol faz Bahia remanejar sócios de lugar

Sócios do Bahia serão remanejados na Fonte Nova por exigência da Conmebol - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia informou, nesta sexta-feira, 14, que alguns sócios precisarão trocar de setor na Arena Fonte Nova para o jogo contra o The Strongest, no dia 25 de fevereiro, pela volta da fase preliminar da Copa Libertadores. A mudança ocorre devido a exigências da Conmebol, que requer a reserva de alguns assentos para a organização do torneio.

Os torcedores do setor Cadeira Especial serão os afetados e terão a opção de remanejamento para o setor Sudeste. Como reconhecimento pela alteração, o Bahia oferecerá uma camisa oficial entre os modelos históricos disponíveis, mediante disponibilidade de tamanhos.

A retirada da camisa será realizada na Central de Atendimento ao Sócio (CAS) a partir do dia 18 de fevereiro, dentro do horário de funcionamento normal, exceto no dia do jogo. O clube reforçou que o check-in regressivo continua com o mesmo valor e os sócios devem confirmar a mudança ao realizar o procedimento, escolhendo a opção Sudeste.