Vitória enfrenta maratona com 3.700 km viajados em nove dias

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A campanha positiva na temporada passada, proporcionou ao Esporte Clube Vitória um calendário cheio de competições em 2025. Desta maneira, como esperado, a sequência de jogos pesa em alguns momentos, como acontecerá a partir deste domingo, 16.

Em um período de nove dias, o elenco rubro-negro entra em campo três vezes. A série de partidas fica ainda mais complicada quando analisada, tendo em vista que o Leão joga em três estados diferentes, viajando cerca de 3.700 km, para competições distintas.

Após o duelo deste domingo, 16, pela 8ª rodada do Baianão, quando enfrenta o Jequié, no Barradão, o Vitória já se prepara para viajar ao Ceará, onde enfrenta o Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, no Castelão, na quarta-feira, 19.

Após o apito final, já retorna à Bahia, especificamente para a cidade de Alagoinhas, onde enfrentará o Atlético, pela última rodada do Campeonato Baiano, no dia 22. Para finalizar a sequência, vai até São Luís, jogar contra o Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil, no dia 25 de fevereiro.

Confira jogos:

Fortaleza x Vitória - quarta-feira, 19 - 1.181 km viajados

Atlético de Alagoinhas x Vitória - sábado, 22 - 1.116 km viajados

Maranhão x Vitória - terça-feira, 25 - 1.451 km viajados

Com a soma das viagens, o elenco viaja cerca de 3.748, desconsiderando um possível retorno a Salvador para os treinos. A distância da capital baiana para Fortaleza é de aproximadamente 1.181 km, indo para Alagoinhas, mais 1.116km, finalizando com mais 1.451 km ao ir à capital maranhense.

Encerrando a sequência, o Leão terá um período de descanso, sem viagens interestaduais, de 26 dias. No período, recebe o Altos, pela 5ª rodada do Nordestão, em 5/3, depois se prepara para a fase final do Campeonato Baiano. Posteriormente, enfrenta o Sport, no Barradão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, no dia 19 de março. O duelo contra o Moto Clube, em São Luís, será apenas no dia 23.