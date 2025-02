Lucho Rodríguez entra no top-5 de artilheiros estrangeiros do Bahia

Lucho marcou o gol que colocou o Bahia na Copa Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues e Catarina Brandão/EC Bahia

Contratado em julho de 2024, por valor recorde na história do Bahia, o uruguaio Luciano ‘Lucho’ Rodríguez, de 21 anos, caiu nas graças da torcida azul, vermelha e branca em menos de um ano defendendo as cores do clube. O Tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador por 12 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões na cotação da época), caracterizando-se, também, como a maior compra do futebol nordestino.

E os resultados do grande investimento estão chegando em forma de gols. O atacante soma 12 bolas nas redes em apenas 27 jogos pelo Tricolor, o que já lhe garantiu um lugar na história do clube. Lucho é, agora, o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Pouco tempo, muitos gols

No começo de sua trajetória com a camisa tricolor, o atacante era opção no banco de reservas, mas rapidamente conquistou sua vaga no time titular, sendo peça crucial na reta do Campeonato Brasileiro, inclusive, marcando o gol que selou a classificação do clube à Libertadores de 2025. Lucho terminou o ano com sete gols marcados, além de um passe para gol, tendo sido titular em apenas oito, dos 22 jogos disputados na temporada passada.

Terminando o ano em alta, o atacante uruguaio tratou de manter a fase no início de 2025, com apenas cinco jogos disputados. No primeiro compromisso da equipe principal na temporada, Lucho balançou as redes contra o Sampaio Corrêa.

Após passar em branco contra o Vitória, no clássico Ba-Vi, o camisa 17 brilhou no duelo contra o Colo-Colo, marcando três gols pela primeira vez na carreira. Já na última quarta-feira, 12, em nova goleada, desta vez contra o América-RN, Luciano Rodríguez marcou novamente, chegando a 12 gols com a camisa do Esquadrão.

Atacante vive ótima fase nesse início de temporada | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A marca consolida o uruguaio na história do Bahia. Isso porque com menos de 30 jogos (27) disputados com a camisa tricolor, Lucho Rodríguez entrou na lista de top-5 maiores artilheiros estrangeiros da história do clube, selando a 5ª posição, apenas sete gols atrás de Maxi Biancucchi (19) e Rodallega (19), que ocupam a 4ª e 3ª posição, respectivamente.

O segundo colocado é o argentino Fabrini, que marcou 23 gols, onze a mais que o atacante uruguaio. Quem ocupa o topo da lista é o também argentino Sanfilippo, que balançou as redes 59 vezes com a camisa do Esquadrão.

Confira a lista completa:

1º - Sanfilippo (59 gols)

2º - Fabrini (23 gols)

3º - Rodallega (19 gols)

4º Maxi Biancucchi (19 gols)

5º Luciano Rodríguez (12 gols)