Bahia registra 30 mil check-ins para jogo contra o The Strongest

Após um dia de abertura, 30 mil torcedores já realizaram check-in para o duelo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Restam 11 dias para o Bahia enfrentar o o The Strongest na Arena Fonte Nova pela volta de fase classificatória na Libertadores. Apesar disso, a torcida já está engajada e menos de 24 horas depois da abertura de vendas, na modalidade checkin, 30 mil ingressos foram vendidos.

Os duelos contra o The Strongest marcam o retorno do Bahia à Libertadores após 36 anos.

A venda de ingressos para o jogo começa neste domingo, 16, com prioridade para os sócios Esquadrão de Aço, e segue com diferentes fases. Se ainda houver ingressos disponíveis, a venda será aberta para o público geral a partir de terça-feira, 18. O clube também comunicou que está em contato com a plataforma de vendas “Ingresse” para resolver as instabilidades no sistema, que tem dificultado a compra de ingressos por parte dos torcedores.

Confira a programação completa de vendas:

Quinta-feira (13): Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte, a partir das 10h

Domingo (16): Venda exclusiva para sócios Esquadrão de Aço, a partir das 10h

Segunda-feira (17): Venda exclusiva para sócios Esquadrão da Sorte, a partir das 10h

Terça-feira (18): Venda para o público geral, a partir das 10h

De quarta-feira (19) a segunda-feira (24): Venda para o público geral, 24h por dia

Terça-feira (25): Venda até 22h30, no dia do jogo

Arena Fonte Nova

Bilheteria Sul (ingressos do time mandante) com horário de funcionamento de 10:00h até 22h30;

Bilheteria Norte (ingressos do time mandante) com horário de funcionamento de 10h até 22h30;

Bilheteria Leste (ingressos do time visitante) com horário de funcionamento de 10h até 22h30;