"Temos que viver o presente", diz Carpini sobre saída de Wagner Leonardo

Thiago Carpini durante coletiva na Toca do Leão - Foto: Reprodução / TV Vitória

O técnico Thiago Carpini concedeu entrevista coletiva na manhã deste sábado, 15, na Toca do Leão. A pauta mais debatida durante a conferência foi a transferência de Wagner Leonardo para o Grêmio.

O comandante rubro-negro revelou que pediu ao clube para que falasse diretamente a imprensa sobre para esclarecimentos. Para ele, tudo faz parte de um processo no futebol e a vontade do jogador precisa ser respeitada.

"A vida é feita de ciclos, então nós precisamos tratar e trabalhar com os atletas que eles queiram aqui permanecer, a partir do momento que o atleta entende que ele precisa de um novo passo profissional e pessoal, a gente precisa respeitar. Nós enquanto instituição, eu como treinador e o Fábio como presidente, não vamos amarrar ninguém no vestiário e obrigar ninguém a estar aqui. E a gente entende perfeitamente que é momento do cara viver, o atleta viver novos voos, novas oportunidades e ele tem o direito de fazer isso. A gente aqui não está lamentando a saída do Wagner, a gente agradece pelo que foi feito, ponto final, vida que segue, o Vitória tem os objetivos adiante a serem conquistados. Acho que nós temos muitas coisas positivas para serem faladas aqui", disse inicialmente.

Carpini valorizou o trabalho feito pelo clube em potencializar jogadores do elenco, casos de Lucas Esteves e Alerrandro, que chegaram a Toca do Leão desacreditados e saíram valorizados para o mercado.

"Então, eu ouvi muitas coisas, nós não conseguimos segurar o Alerrandro. Infelizmente não conseguimos, fugiu do nosso controle. Quando eu cheguei aqui, o Alerrandro nem jogava, depois ele fez 15 gols e foi artilheiro. O Lucas Esteves, foi um desejo do atleta e pro Grêmio, nós não vamos amarrar e obrigar o Lucas Esteves a estar aqui. Lembrando também que quando eu cheguei quem jogava era o PK. E outras tantas coisas que eu poderia citar", complementou.

Por fim, Carpini reconheceu que Wagner Leonardo está marcado na história do clube e que o momento é de foco no atual elenco e no compromisso diante do Jequié, marcado para este domingo, 16, às 18h30, no Barradão, pela 7ª rodada do estadual.

"O Wagner já ficou na história do clube e história é pra ser contada e já está no passado. Nós temos que viver o presente, amanhã a gente tem um jogo importante, dia que é. Daqui a pouco a gente tem um jogo que vale uma decisão pra nós, que é um jogo na semana que vem ainda sem queimar etapas, mas que vale uma liderança de Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente tem um retorno a Sul-Americana. Muita coisa boa acontecendo e nós vamos potencializar outros jogadores que aqui estão, como nós fizemos com os jogadores que aqui estavam quando eu cheguei. E ponto final nessa história do Wagner. O Vitória, a instituição, isso pra mim é o mais importante. Os atletas que estão e querem estar aqui. Esses que a gente precisa ter carinho, cuidado, paciência e melhorá-los", finalizou.