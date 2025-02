De saída? Meia do Vitória fez postagem enigmática nas redes sociais

Matheuzinho em ação com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A saída do zagueiro e ex-capitão Wagner Leonardo para o Grêmio deixou a torcida do Vitória triste. Através de publicação nas redes sociais, outro nome importante do elenco rubro-negro treouxe preocupação da galera colossal.



O meia Matheuzinho compartilhou uma postagem nos stories da sua conta do Instagram, onde falava sobre possíveis mudanças. “Aprenda: mudanças são bem-vindas e recomeços são necessários”.

Uma das peças principais do elenco de Thiago Carpini, Matheuzinho tem 28 anos e foi fundamental nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024.

Às boas atuações do meia-atacante na Série A do Brasileirão despertaram a atenção de clubes que já monitoraram a situação do jogador, que foi contratado junto ao Ypiranga-RS.

Com a camisa rubro-negra, Matheuzinho atuou em 85 oportunidades, com nove gols marcados e contribuiu com 14 assistências.