Vitória faz trabalhos técnicos mirando o Jequié pelo Baianão

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória deu continuidade às atividades de preparação para o compromisso diante do Jequié, marcado para este domingo, 16, às 18h30, no Barradão, válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2025.



Antes de irem a campo nesta sexta-feira, 14, o elenco e a comissão técnica foram submetidos a vacinação de febre amarela, varicela, tríplice viral e gripe. Logo depois, trabalho de fortalecimento muscular na academia do clube.

No CT Manoel Pontes Tanajura, após o aquecimento, o técnico Thiago Carpini comandou um trabalho de ordem técnica com o grupo. Primeiro, duelos e ataque contra defesa e finalizações a gol. Na sequência, os jogadores trabalharam ações ofensivas.

Além disso, ocorreram ajustes defensivos e trabalho de bola parada defensiva. Por fim, parte dos atletas aprimoraram chutes a gol com a orientação do assistente Estephano Djian.

O volante Ricardo Ryller deu seguimento a fase de transição. O meia Matheuzinho não participou das atividades em campo. Ainda em recuperação do cansaço muscular, ele esteve com os fisioterapeutas e fez trabalho individual na academia.

Vendido para o Grêmio, o zagueiro Wagner Leonardo não participou das atividades. Ele se despediu dos companheiros na Toca do Leão no turno da manhã.

Próximo da classificação à semifinal do estadual, o rubro-negro baiano lidera o Baianão de forma invicta, com 15 pontos somados em sete jogos disputados.