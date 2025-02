Com Michel Araújo e Dell, Bahia convoca 23 para pegar o Barcelona-BA

Destaque do Bahia na Copinha, Dell é convocado para os profissionais pela primeira vez - Foto: João Brandino | EC Bahia

O técnico Rogério Ceni convocou 23 jogadores para a partida contra o Barcelona de Ilhéus, agendada para este sábado, 15, às 16h, no Barradão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

As novidades entre os relacionados são a inclusão do meia Michel Araújo, recuperado de lesão muscular, e do jovem centroavante Dell. Aos 16 anos, o “Haaland do Sertão” é convocado para compor a equipe principal do Esquadrão pela primeira vez .

Próximo da classificação a semifinal, Esquadrão de Aço é o terceiro colocado no Baianao, com 13 pontos ganhos

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Barcelona de Ilhéus:

Goleiros: Gabriel e Denis Júnior

Laterais: Kauã Davi, Santiago Arias e Caio Roque

Zagueiros: Fredi, Vitor Hugo, David Duarte

Meio-campistas: Yago Felipe, Vitinho, Rodrigo Nestor, Rezende, Cauly, Erick, Jota, David Martins, Acevedo e Michel Araujo

Atacantes: Juninho, Tiago, Willian José, Dell e Ruan Pablo