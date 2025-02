"Vicetória" e Wagner Leonardo; torcida do Bahia provoca no Barradão

Torcida escreveu Vicetória usando milho - Foto: Reprodução

Pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, o Bahia está enfrentando o Barcelona de Ilhéus no Barradão, estádio do Vitória, seu principal rival. O mando de campo é da Onça, colocando os inúmeros torcedores do Esquadrão no setor visitante.

Como de costume, a rivalidade entre o tricolor e o rubro-negro foi notada, através das provocações feitas. No estacionamento do estádio, torcedores do Bahia escreveram, utilizando grãos de milho, o nome "Vicetória", fazendo referência a derrota na final do Brasileirão de 1993 e na Copa do Brasil de 2010.

Além disso, a saída do zagueiro Wagner Leonardo também foi citada. Através de uma faixa, tricolores escreveram "História não se vende. Eles disseram". A frase lembra a provocação do Vitória, após a procura do Bahia pelo defensor, no mês de janeiro.

| Foto: Reprodução

Um outro vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial militar retira a faixa com tom provocativo.