"Pensar na Libertadores", projeta Willian José após triunfo no Baianão

Willian José comemorando gol - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Eleito o melhor da partida no confronto diante do Barcelona de Ilhéus, o atacante Willian José marcou o seu segundo gol com a camisa tricolor e garantiu o triunfo por 1x0. Com o resultado, o Esquadrão vai aos 15 pontos, encostando na liderança do Campeonato Baiano.

Em entrevista após o apito final, o reforço da temporada voltou a frisar a importância do próximo duelo do Bahia, válido pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Na terça-feira, 18, o Esquadrão visita o The Strongest, na Bolívia, às 18h30.

"Fico muito feliz pelo primeiro troféu [de melhor do jogo], acho que é fruto do trabalho, não só meu, como de todos meus companheiros. Agora é pensar na Libertadores. É um jogo muito difícil, que vamos ter na terça-feira, mas vamos buscar conseguir a vitória lá. Estamos preparados", disse o jogador à TVE.

O resultado coloca o Bahia na 2ª colocação na tabela, atrás apenas do Vitória, com a mesma pontuação, mas à frente no critério de desempate. No entanto, enquanto o tricolor já soma oito jogos disputados, o Leão ainda entrará em campo na rodada, neste domingo, contra o Jequié.

Na próxima rodada, o Esquadrão entra em campo diante da Juazeirense, na Arena Fonte Nova. O duelo será no sábado, 22, às 18h30.