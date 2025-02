Barcelona de Ilhéus e Bahia registra o pior público do ano no Barradão

Barradão foi o palco de Barcelona de Ilhéus e Bahia pelo Baianão - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Bahia venceu o Barcelona de Ilhéus por 1 a 0, em jogo realizado no último sábado, 15, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Baiano. A partida no Barradão fez parte de um acordo para o rubro-negro baiano jogar na Arena Fonte Nova contra o Colo-Colo.

Mesmo com uma campanha forte promovida pelos influenciadores que cobrem o dia-a-dia do Esquadrão para o torcedor tricolor ir a casa do arquirrival, a partida gerou o pior público do Manoel Barradas do ano, com 4.834 torcedores.

O Portal A TARDE apurou que foram disponibilizados 18 mil ingressos para o jogo, que custaram entre R$ 40 e R$ 50. Como estabelecido em contrato, o Bahia arcou prontamente com o prejuízo junto ao Barcelona de Ilhéus, mandante do jogo, no valor de R$ 208 mil.

Vale salientar que o aluguel do estádio custou R$ 408 mil a Onça Pintada. Como acordado entre as partes, os bares e o estacionamento foram rentabilizados pelo Vitória, proprietário do estádio.

Com o triunfo, o Tricolor de Aço assumiu a vice-liderança do Baianão e encaminhou a classificação a semifinal, com 15 pontos ganhos, mesma pontuação do líder Vitória, que enfrenta o Jequié neste domingo, 16, às 18h30, no Barradão.