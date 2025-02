Willian José celebra gol e mira a Libertadores: "Em busca do triunfo"

Willian José marcou seu segundo gol com a camisa do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia venceu o Barcelona de Ilhéus pelo placar mínimo no último sábado, 15, no Barradão, e encaminhou classificação para as semifinais do Campeonato Baiano. O Esquadrão assumiu a vice-liderança, com 15 pontos ganhos em sete jogos.

O autor do gol do triunfo tricolor foi o centroavante Willian José, que aproveitou um bom cruzamento e cabeceou sem chances para o goleiro da Onça Pintada.



Escolhido como melhor jogador, o experiente atacante celebrou a primeira partida como titular da equipe principal do Esquadrão. Confiante, ele ressaltou o foco da equipe no confronto diante do The Strongest, em La Paz, pela Copa Libertadores da América.

"Feliz pelo meu primeiro jogo como titular e pelo primeiro troféu. É fruto de um trabalho não só meu, como dos meus companheiros. E agora é pensar na Libertadores, um jogo muito difícil que a gente vai ter, terça-feira. A gente vai para conseguir a vitória lá. Estamos preparados e vamos ir em busca do triunfo", disse o camisa 12 em entrevista a TVE Bahia.

Agora o pensamento é na Bolívia. O importante compromisso diante o The Strongest está marcado para esta terça-feira, 18, às 21h30, no estádio Hernando Siles, válido pela partida de ida da Pré-Libertadores.