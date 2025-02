Lucho Rodriguez e William José podem jogar juntos? Ceni responde

Lucho comemorando gol - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar de estar no início da temporada, período em que o elenco passar por ajustes, o ataque do Bahia parece estar bem encaixado. Com 11 jogos na temporada, sendo nove com o time principal, o Esquadrão já tem o melhor ataque entre equipes de Série A em 2025.

Ao todo, foram 22 gols marcados, ultrapassando o Flamengo, que vem logo atrás, com 21, enquanto o Vitória está na 3ª colocação, com 20 tentos. Para o número, tendo uma média de 2 G/J, o tricolor conta com Luciano Rodriguez, artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols.

Além dele, o treinador Rogério Ceni também tem como opção o grande reforço da janela de transferência, o atacante Willian José, que acumula passagens por Real Madrid e Real Betis, da Espanha. Na temporada, o jogador soma dois gols em quatro jogos, sendo titular em apenas um deles.

A disputa para ser uma boa 'dor de cabeça' para o treinador, que também avalia utilizá-los juntos. Em coletiva de imprensa na noite deste sábado, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, pela 8ª rodada do Baianão, Ceni foi questionado sobre a escalação ideal no ataque.

"Podem jogar juntos, claro. Eu vejo o Willian como um jogador extremamente técnico, refinado. Diferente, Lucho é um jogador físico, que equilibra todo o nosso time. São atletas diferentes, um é atacar os espaços, o outro é de flutuação e jogo combinado, mas os dois são importantes para nós", disse o comandante.

Números de Lucho Rodriguez x Willian José na temporada

Jogos (titular): 4 (4)x 4 (1)

Minutos: 317 x 71

Gols: 5 x 2

Na terça-feira, 18, enfrentará o The Strongest, na Bolívia, pela segunda fase da Copa Libertadores da América. O duelo de ida tem previsão de início para às 21h30.