"Muito favorável a eles", diz Ceni sobre altitude contra o The Strongest

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue se preparando para um dos jogos mais importantes da sua história recente, o duelo contra o The Strongest, nesta terça-feira, 18, pela segunda fase da Libertadores. Neste sábado, 15, venceu o Barcelona de Ilhéus por 1x0, somando 15 pontos no Baianão, e agora será foco total no próximo compromisso.

Em coletiva de imprensa após o apito final, o treinador Rogério Ceni avaliou as possibilidades para o duelo contra os tigres, sabendo que a tarefa de jogar na altitude não é fácil. Assim, o comandante tricolor opinou que a situação é favorável para a equipe mandante.

"A matemática [dos jogos em altitude] é muito favorável a eles, mas eu sempre falo que eu já ganhei, já empatei, já perdi. Espero que a gente possa jogar bem e trazer um resultado positivo de lá", disse o treinador.

"Estamos trabalhando para buscar a melhor estratégia. Mas além disso, entender se é possível executá-la, porque aí é muito do que cada um sente na parte fisiológica, pra ver se é possível. Estamos trabalhando em cima disso pra escolher a melhor opção, se é pressionar alto, se é jogar numa linha um pouco mais baixa", revelou Rogério Ceni.

Ainda sobre o adversário, o treinador destacou a experiência da equipe boliviana na Libertadores, relembrando a sua conquista com o São Paulo, em 2005, quando enfrentou o The Strongest na fase de grupos. Além disso, afirmou que o primeiro adversário é o clube, mas o segundo, certamente, a dificuldade de jogar 3.650 m (11.975 pés) acima do nível do mar.

"O The Strongest é o nosso primeiro adversário. É um time que tem experiência na competição, que tem vivência, rodagem e merece todo o respeito, porque ano após ano está presente na Libertadores. Segundo, claro que a altitude. Nós vamos ter que viver e encarar isso do jogo. Nós vamos passar bastante dificuldade. Espero que a gente tenha discernimento e que os atletas também executem boas escolhas dentro do campo. Eu acho que nós podemos ir lá e competir", projetou Ceni.

Além da principal pauta que rodeia o Bahia, o treinador também opinou sobre a utilização de atletas da base nos jogos do Baianão e a possibilidade de utilizar Willian José, que marcou no triunfo deste sábado, ao lado de Luciano Rodriguez, artilheiro da equipe na temporada.

"São os jogadores que nós temos neste momento para substituir. Acho que ainda são jovens, ainda têm coisas para evoluir e aprender taticamente. Eles treinam com a gente, mas não é uma coisa diária. Então, ainda sofrem no posicionamento. Precisam de mais tempo para que eles também executem com perfeição os movimentos. Fazia tempo que o Bahia não tinha tantos jogadores no campeonato Baiano com tão pouca idade", disse o técnico tricolor.