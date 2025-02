WSL: Italo Ferreira vence etapa e reassume liderança do ranking

Italo comemorando título mundial - Foto: Divulgação/ WSL

O Brasil retornou ao topo do ranking mundial de surfe masculino na manhã deste domingo, 16. Na etapa de Abu Dhabi, Italo Ferreira dominou as ondas e sagrou-se campeão da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe. Para o feito, o brasileiro somou a nota 17.27, combinando 8.67 e 8.60.

Campeão olímpico em 2021, em Tóquio, o potiguar enfrentou o surfista da Indonésia, Rio Waida, na decisão, que não conseguiu passar da casa dos 14.50 pontos de nota. Este foi o primeiro grande título de Italo disputando em uma piscina de ondas, igualando os compatriotas Gabriel Medina e Filipe Toledo.

O resultado coloca o brasileiro de volta na liderança do ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL), com 16.085. Na sequência, vem o havaiano Barron Mamiya, com 10,330, e o brasileiro Miguel Pupo, com 9,490.

Na disputa do feminino, a norte-americana Caitlin Simmers voltou a mostrar manobras impressionantes e conquistou mais um título. Aos 18 anos, a surfista derrotou a australiana Molly Picklum em uma bateria para lá de disputada, com uma diferença final de apenas sete décimos. Enquanto Simmers conquistou 16.10 pontos, Picklum ficou com 15.70.