Brasil enfrenta o Chile valendo título do Sul-Americano sub-20

Jogadores do Brasil comemorando - Foto: JUAN BARRETO / AFP

Na busca do título Sul-Americano sub-20 de 2025, a Seleção Brasileira entra em campo neste domingo, 16, pela última rodada do quadrangular. Na ocasião, a amarelinha enfrenta o Chile, na Venezuela, às 18h30, com transmissão no Sportv.

O Brasil é o líder da competição, à frente da Argentina, com a mesma pontuação, mas com um gol de vantagem. Desta maneira, precisa torcer contra os 'Hermanos', ou, no mínimo, ganhar com a mesma vantagem de gols. A albiceleste também entra em campo neste domingo, contra o Paraguai, às 21h30.

Na rodada anterior, os dois candidatos ao título se enfrentaram, protagonizando um empate em 1x1. Desta maneira, adianto o título para qualquer um dos lados, tendo em vista que o primeiro critério de desempate é o de confronto direto.

Apesar da busca pelo título, a Seleção já garantiu o seu principal objetivo na competição: a vaga para a Copa do Mundo. O torneio ocorrerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro e será realizado em quatro cidades do Chile: Santiago, Valparaíso, Rancagua e Talca.