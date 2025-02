Brasileiro João Fonseca faz história e conquista ATP de Buenos Aires

João Fonseca comemorando - Foto: Luis ROBAYO / AFP

O tênis brasileiro está em boas mãos. O brasileiro João Fonseca conquistou o título do ATP de Buenos Aires na tarde deste domingo, 16, ao derrotar o argentino Francisco Cerundolo, 28º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 7/6(1).

A vitória, para além de emocionante, é histórica para o tenista e para o Brasil. Este foi o primeiro título ATP da carreira de João, também tornando-se o mais jovem do país a alcançar o feito.

Em 2025, com apenas 18 anos, o tenista vem apresentando o seu nome ao mundo. Na temporada, já conquistou o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra, somando 14 vitórias consecutivas, oito delas sem perder um set sequer. Na participação do Australian Open, seu primeiro Grand Slam, enfrentou o russo Andrey Rublev, 9º do mundo na ocasião, e venceu por 3 sets a zero. Na segunda rodada, não facilitou para o italiano Lorenzo Sonego, mas acabou caindo na segunda rodada por três sets a dois.

Para conseguir levantar o seu primeiro troféu de ATP Tour, João bateu três argentinos em sequência: Tomás Martín Etcheverry, Federico Coria e Mariano Navone. Para chegar na decisão, venceu o sérvio Laslo Djere e se tornou o brasileiro número 1 do ranking, ultrapassando Thiago Wild e chegando na 74ª colocação.

O próximo compromisso do brasileiro será em casa. Nascido e criado no Rio de Janeiro, João Fonseca se prepara para disputar o Rio Open. Nesta segunda-feira, 17, o atleta entra em quadra diante do francês Alexandre Muller.