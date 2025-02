"Ainda não ganhamos nada", diz Mosquito após campanha no Baianão

Gustavo Mosquito, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória venceu o Jequié neste domingo, 16, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2025 e está muito próximo de garantir a liderança da primeira fase. O Leão aplicou 2x0 no Jipão, indo aos 18 pontos somados, com gols de William Oliveira e Janderson.

O atacante Gustavo Mosquito teve papel importante na partida, dando uma bela assistência para o primeiro gol marcado. Eleito o melhor do jogo, o atleta deu entrevista após o apito final, agradecendo os companheiros de equipe pelo resultado, mas mantendo os pés no chão, afirmando que ainda não tem nada conquistado.

"Quero agradecer ao grupo, que fez um grande trabalho hoje. Feliz pela vitória, feliz pelo gol. Isso aí nos dá confiança. Vamos ter uma sequência difícil, quarta-feira já temos um jogo na Copa do Nordeste. Mas é isso, é trabalhar forte, é seguir com os pés no chão, humildade, ainda não ganhamos nada. Vamos fazer um grande ano, que é o nosso objetivo", disse o atacante à TVE.

Na próxima rodada, o Leão só precisa empatar para garantir a liderança da competição, sem precisar depender de outros resultados.



O último duelo da primeira fase será diante do Atlético de Alagoinhas, no sábado, 22, às 18h30, no Carneirão. No entanto, antes volta a somar minutos na Copa do Nordeste, pela 4ª rodada. Na quarta-feira, 19, o Leão entra em campo diante do Fortaleza, no Castelão, às 21h30.