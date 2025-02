100 dias! Vitória alcança marca de invencibilidade impressionante

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Esporte Clube Vitória segue vivendo um grande momento na temporada de 2025. Após vencer o Jequié, no domingo, 16, o Rubro-Negro alcançou a marca expressiva de 100 dias sem perder nesta segunda-feira, 17, consolidando uma sequência invicta que reforça a solidez da equipe comandada por Thiago Carpini.

A última derrota do Leão aconteceu na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, quando perdeu para o Corinthians, no dia 9 de novembro, por 2x1. Desde então, a equipe acumula uma série de vitórias e empates, somando Brasileirão, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. No período, o rubro-negro entrou em campo 16 vezes, somando nove triunfos e sete empates, com um aproveitamento de 70%.

No Campeonato Baiano, o Vitória já garantiu sua vaga nas semifinais e lidera a competição com 18 pontos somados, além de possuir o melhor ataque, com 17 gols marcados. Na Copa do Nordeste, o time também briga na parte de cima, liderando o grupo A com sete pontos.

Sequência de jogos:

- Criciúma 1 x 0

- Botafogo 1 x 1

- Fortaleza 2 × 0

- Grêmio 1 x 1

- Flamengo 2 x 2

- Barcelona 0 x 0

- Juazeirense 4 x 1

- Jacuipense 1 x 1

- CRB 2 x 2

- Colo-Colo 1 x 4

- Jacobina 4 х 0

- Bahia 0 x 0

- Souza 1 x 0

- Porto 2 x 1

- Ferroviário 2 x 1

- Jequié 2 x 0

Regularidade e ataque eficiente

A campanha positiva passa muito pelos atletas do ataque rubro-negro, que vem mostrando eficiência e garantindo resultados positivos, consolidando o time como um dos melhores ataques da temporada.

Em 11 jogos disputados, o Leão balançou as redes 22 vezes, igualando o rival Bahia, com o mesmo número de gols, e ultrapassando o Flamengo, que soma 21 tentos. Janderson e Fabri são os principais artilheiros do Vitória, com quatro gols marcados cada.

Com a confiança em alta, o rubro-negro se prepara para mais um desafio buscando estender essa sequência positiva. O próximo compromisso do Leão será pela Copa do Nordeste, contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, 19, às 21h30, no Castelão.