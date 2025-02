Campeonato Baiano: Vitória e Bahia garantem vaga nas semis

Duelo entre Bahia x Vitória no Baianão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na reta final da primeira fase, o Campeonato Baiano de 2025 já conheceu dois dos quatro classificados às semifinais. Neste domingo, 16, o Vitória venceu o Jequié, garantindo a sua vaga, se juntando ao Bahia, que derrotou o Barcelona no sábado.

O Leão é o atual líder da competição, com 18 pontos conquistados, somando cinco vitórias e três empates. Logo atrás vem o Esquadrão, na segunda colocação, com 15 pontos conquistados. O Jacuipense ainda joga na rodada e pode ser o próximo a garantir o espaço. Atualmente é o terceiro colocado, com 13 pontos.

A derrota do Jequié favoreceu os primeiros dois colocados, que mesmo não somando pontos na última rodada, não saem mais do top-4. Assim, seguem em busca do título do Baianão.

Apesar de ainda não ter garantido a classificação, o resultado também ajudou o Jacupa, que volta a ter um calendário nacional em 2026, já que ficará, ao menos, entre os cinco. Na edição passada, o Leão do Sisal encerrou a campanha na 8ª colocação, com apenas nove pontos. Além disso, também segue com a chance de disputar a Copa do Brasil.

Bahia e Vitória, por sua vez, buscam repetir a campanha da temporada passada, quando protagonizaram a decisão. Na soma dos placares, o Leão venceu por 4x3 e ficou com o título.

A última rodada ocorre no próximo sábado, 22, às 18h30. Seis equipes ainda seguem com a possibilidade: Jacuipense (13 pontos), Juazeirense (10 pontos), Atlético (10 pontos), Jequié (9 pontos), Barcelona (9 pontos) e Porto (8 pontos). Vale lembrar que o Jacuipense, o Carcará e a equipe de Porto Seguro ainda estão com um jogo a menos, o que pode mudar a dinâmica da rodada.