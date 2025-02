Árbitro equatoriano apita The Strongest x Bahia pela Libertadores

Guillermo Guerrero apitará o confronto entre The Strongest x Bahia - Foto: Divulgação

A Conmebol anunciou a equipe de arbitragem para a estreia do Bahia na Copa Libertadores. O árbitro equatoriano Guillermo Guerrero, do quadro da Fifa, será responsável por apitar duelo contra o The Strongest, marcado para terça-feira, 18, às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia.

Este será o segundo jogo de 2025 sob a arbitragem do juiz. O equatoriano apitou duas partidas da competição internacional no ano passado, incluindo a goleada de 4 a 0 do Atlético-MG sobre o Caracas, da Venezuela, e a vitória do Bolívar por 3 a 2 contra o Millonarios, da Colômbia.

A equipe de arbitragem também é composta por outros profissionais do Equador. Os auxiliares Christian Lescano e Andres Tola, além do quarto árbitro Robert Cabrera integram a escala. O VAR será comandado por Franklin Congo, com Roddy Zambrano como assistente.

Confira a escala de arbitragem:

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)

Assistente 1: Cristian Lescano (ECU)

Assistente 2: Andres Tola (ECU)

Quarto árbitro: Roberto Cabrera (ECU)

VAR: Franklin Congo (ECU)

Devido à altitude elevada de La Paz, de 3.650 metros acima do nível do mar, o Bahia optou por viajar para o local apenas no dia da partida. O Esquadrão de Aço embarca nesta segunda-feira, 17, para Santa Cruz de La Sierra.