The Strongest x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Elenco do Esquadrão focado na estreia da Liberta - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A espera finalmente acabou e o Bahia enfim vai reestrear na CONMEBOL Libertadores após 35 anos. Pelo jogo de ida da segunda fase da competição, o Tricolor viaja até La Paz, na Bolívia, para enfrentar o The Strongest, nesta terça-feira, 18, às 21h30, no Estádio Hernando Siles.

Embalado com nove jogos de invencibilidade e ainda sem perder com o time principal na temporada, o Esquadrão de Aço busca um bom resultado para decidir a classificação no duelo de volta, marcado na Arena Fonte Nova, no dia 25 de fevereiro, às 21h30. Para o rival, que disputou alguns amistosos preparatórios, o confronto será o primeiro duelo oficial em 2025.

O Bahia, entretanto, terá outro adversário para enfrentar em La Paz: a altitude. Com aproximadamente, 3.650 metros acima do nível do mar, o Estádio Hernando Siles tende a ser um fator farovável à equipe mandante.

Para a partida contra o The Strongest, o técnico Rogério Ceni pode escalar uma equipe similar com a que goleou o América-RN por 5 a 1 na Arena Fonte Nova, mantendo o trio Lucho Rodríguez, Ademir e Pulga. Além disso, o zagueiro Ramos Mingo pode ser mantido na linha defensiva ao lado de Gabriel Xavier e Kanu.

Ainda seguindo os trabalhos de transição física, o lateral-esquerdo Iago Borduchi é o único desfalque do Bahia, que contou com a estreia do uruguaio Michel Araújo na vitória sobre o Barcelona de Ilhéus e fica à disposição do comandante.

Confira as prováveis escalações para o jogo:



Bahia: Danilo Fernandes (Marcos Felipe), Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo (Luciano Juba); Caio Alexandre (Acevedo), Everton Ribeiro e Jean Lucas; Erick Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

The Strongest: Rodrigo Banegas; Dilan Saavedra, Adrián Jusino, Maximiliano Caire e Fabricio Quaglio; Jeyson Chura (Joel Amoroso), Álvaro Quiroga, Vítor Cuellár e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerreiro e Enrique Triverio.

Onde assistir: Paramount+.