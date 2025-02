Saiba quantas vezes o Bahia entrou em campo pela Libertadores

Jogadores do Bahia comemorando classificação para Libertadores - Foto: Divulgação | ECBahia

Após 35 anos de espera, o Bahia está de volta à CONMEBOL Libertadores. O Tricolor, primeiro representante brasileiro na Libertadores, inicia sua trajetória nesta edição enfrentando o The Strongest, em La Paz, pela segunda fase da competição, nesta na terça-feira, 18, às 21h30, no Estádio Hernando Siles. O clube, ao longo de sua trajetória na competição, disputou 14 partidas.

Em sua história na Libertadores, o Tricolor conquistou seis vitórias, três derrotas e cinco empates, totalizando um aproveitamento de 54,7%. Como mandante, o Esquadrão nunca perdeu em casa pela competição internacional e possui o aproveitamento de 88,8%, com cinco vitórias e um empate.

A melhor participação do Bahia na competição foi em 1989, quando o time chegou às quartas de final. Naquele ano, o Tricolor ficou invicto na fase de grupos, com 100% de aproveitamento em casa, e passou pelo Universitário, do Peru, nas oitavas de final. Porém, nas quartas, não conseguiu avançar diante do Internacional, após empatar em Salvador e perder no Beira-Rio.

Nos 14 jogos disputados, o Bahia balançou as redes 18 vezes, com uma média de 1,28 gols por partida. Confira todos os jogos do Bahia na Libertadores:

1960

San Lorenzo (ARG) 3 x 0 Bahia - Quartas de final

Bahia 3 x 2 San Lorenzo (ARG) - Quartas de final (Gols: Carlito, Flávio, Marito)

1964

Deportivo Itália (VEN) 0 x 0 Bahia - Pré-Libertadores

Deportivo Itália (VEN) 2 x 1 Bahia - Pré-Libertadores (Gol: Vevé)

1989

Internacional 1 x 2 Bahia - Grupo 2 (Gols: Gil Baiano, Zé Carlos)

Marítimo (VEN) 0 x 0 Bahia - Grupo 2

Deportivo Táchira (VEN) 1 x 1 Bahia - Grupo 2 (Gol: Gil Baiano)

Bahia 1 x 0 Internacional - Grupo 2 (Gol: Charles)

Bahia 3 x 2 Marítimo (VEN) - Grupo 2 (Gols: Charles 2x, Osmar)

Bahia 4 x 1 Deportivo Táchira (VEN) - Grupo 2 (Gols: Charles 2x, Zé Carlos, Osmar)

Universitário (PER) 1 x 1 Bahia - Oitavas de final (Gol: Osmar)

Bahia 2 x 1 Universitário (PER) - Oitavas de final (Gols: Charles, Marquinhos)

Internacional 1 x 0 Bahia - Quartas de final

Bahia 0 x 0 Internacional - Quartas de final