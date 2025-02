Geração de 59 volta a assistir Bahia na 'Liberta' e projeta: "Vencer"

Ailton Manuel, de 70 anos - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

A ansiedade de voltar a assistir o Bahia disputar um jogo da Copa Libertadores está chegando ao fim. Nesta segunda-feira, 17, o elenco tricolor embarca para La Paz, na Bolívia, onde enfrentará o The Strongest, nesta terça-feira, às 21h30. Assim, os torcedores se reúnem no Aeroporto Internacional de Salvador, para enviar energias positivas aos jogadores.

A concentração pré-viagem contou com veteranos da torcida tricolor, que acompanharam toda a trajetória do Bahia na principal competição do continente. Ailton Manuel, de 70 anos, e Amilton Almeida, de 73 anos, relembraram as campanhas da equipe e revelaram as expectativas para a atual edição.

"A minha expectativa é o Bahia vencer o jogo. Eu sempre tive o sonho de ver o Bahia nas Libertadores. O Bahia é bicampeão brasileiro.Vocês ainda não eram nem nascidos, eu já era tricolor", projetou o Ailton.

"Era impossível a gente imaginar isso, porque o Bahia até podia ficar bem classificado, mas jamais estaria em condições de participar de uma Libertadores. Quando o Grupo City, eu comecei a ter esperanças. Sobre o jogo, eu confio nos jogadores, no elenco do Bahia", disse Amilton.

Amilton Almeida, de 73 anos, torcedor do Bahia | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Aos 73 anos, o torcedor viajou 1.974km para tentar assistir o Bahia jogar. Morando em São Paulo, Amilton veio para Salvador reencontrar os familiares e buscando o ingresso para o jogo da volta, no dia 25 de fevereiro, que ocorre na Arena Fonte Nova. No entanto, revelou a frustração por não ter conseguido ingresso.

"Eu vim com a missão de assistir a primeira partida do Bahia, que vai ser em La Paz, na Bolívia, e ficar para o segundo jogo, que será na Fonte Nova. Mas como eu não sou sócio, deixei para comprar hoje. Quando entrei, já não tinha mais ingresso, vou ter que me privar de assistir o Bahia na Fonte Nova, que é um sonho para mim. Eu acho que vai ser muito, vai ser muito emocionante, mas tem que fazer o quê, né?", disse o tricolor.