Jamerson celebra estreia e elogia: "Incrível a festa da torcida"

Lateral-esquerdo Jamerson durante entrevista pós-jogo no Barradão - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

O lateral-esquerdo Jamerson estreou com a camisa rubro-negra. Ele esteve entre os titulares na importante vitória do Leão da Barra por 2 a 0 diante do Jequié, no último domingo, 16, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

Com o resultado, a equipe de Thiago Carpini se garantiu nas semifinais do estadual.



Após a partida, o defensor não escondeu a alegria de jogar em Salvador e diante dos seus familiares. O camisa 83 elogiou a festa dos mais de 10 mil rubro-negros que acompanharam o jogo nas arquibancadas do Barradão.

"Com certeza. Estou muito feliz por estar jogando em casa e com a família me prestigiando neste jogo. Espero continuar buscando melhorar sempre para ajudar o Esporte Clube Vitória. Incrível a festa da torcida. Jogar aqui é sempre bom", disse Jamerson em entrevista pós-jogo.

Com o resultado positivo no Baianão, o Leão da Barra lidera de forma invicta, com 18 pontos somados. Agora, o time vermelho e preto muda o foco e pensa na Copa do Nordeste.

A equipe faz confronto direto pela liderança do grupo A contra o Fortaleza, marcado para esta quarta-feira, 19, às 21h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada do regional.