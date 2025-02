Claudinho x Raúl Cáceres: Atletas disputam vaga na lateral direita

Claudinho e Raúl Cáceres brigam por vaga no time titular - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A disputa pela titularidade na lateral direita do Vitória está pegando fogo. Claudinho e Raúl Cáceres vêm alternando entre si nas últimas partidas, o que gera uma 'dor de cabeça' para o treinador Thiago Carpini.

Os dois jogadores possuem características distintas. Claudinho é mais ofensivo, atua quase como um ala e contribui bastante no ataque. Já Cáceres oferece mais equilíbrio defensivo, ajudando a proteger melhor a linha de defesa rubro-negra.

O técnico Thiago Carpini falou sobre a disputa após a partida contra o Ferroviário, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o paraguaio foi utilizado como titular e colaborou com o resultado positivo de 2x1.

"São duas situações distintas. A gente pode trabalhar baseado no adversário. O Raul (Cáceres) é muito efetivo na bola final, já foi decisivo para nós. O Claudinho tem mais repertório, nos oferece uma variação ofensiva interessante. O Raul é mais um cara de corredor e intensidade. Mas na linha defensiva sofre menos que o Claudinho. A gente pode usar de acordo com o adversário, mas também não abrimos mão dos nossos comportamentos. Mas estamos muito felizes com os dois até agora."

Para entender melhor essa briga pela vaga de titular, o Portal MASSA! trouxe as estatísticas dos dois atletas até o dia 15/02:

Compare os números:

Jogos (Titular): 7 (6) - 6(5)

Gols: 1 - 0

Assistências: 1 - 0

Jogos sem tomar gols: 0 - 0

Cruzamentos (certos): 36 (15) - 11 (6)

Passes certos: 247/305 - 165/197

Dribles sofridos: 2 - 3

Cortes por jogo: 13 - 5

Nota Sofascore: 7.65 - 6.6