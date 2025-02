Dupla Ba-Vi conquista títulos no Basquete 3x3 em Salvador

Dupla Ba-Vi disputou competições no Basquete 3x3 - Foto: Reprodução / Instagram / Verão Costa a Costa

A dupla Ba-Vi conquistou títulos no basquete 3x3, do Verão Costa a Costa Salvador, no último domingo, 16, durante o Verão Costa a Costa, na Orla da Boca do Rio, em Salvador.



O Leão da Barra conquistou o torneio 3x3. Na decisão, superou o arquirrival Bahia por 12 a 11. Até a decisão, o rubro-negro baiano derrotou o Pojuca por 21 a 1, o CBX por 21 a 9 e o Esquadrão por 12 a 9.

A equipe rubro-negra foi composta por Victor Palma, Edu Mariano, Marcelo Roque e Gabriel Mendes.

Já o tricolor foi o vencedor do Superfour, quandrangular que contou com Vitória, o Botafogo (RJ) e o Paris Saint-Germain (FRA).

Mesmo empatando com os cariocas no número de triunfos, o Esquadrão o superou no goal-average, critério de desempate que consiste no resultado da divisão dos pontos marcados pelos tentos sofridos.

O time tricolor contou com os atletas Cubano, K3nobi, Jackson, Robinho, Branquinho, Dois A, Gabys e Yago.