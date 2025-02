"Oxigênio que a gente precisa", diz Gilberto em embarque para Bolívia

Gilberto, lateral-direito do Bahia - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A delegação do Bahia está decolando para o principal compromisso da sua história recente: o duelo da Libertadores. Nesta terça-feira, 18, o Esquadrão enfrenta o The Strongest, da Bolívia, em La Paz. Assim, centenas de torcedores se reuniram no Aeroporto Internacional de Salvador para passar as melhores energias ao elenco.

O lateral-direito Gilberto concedeu entrevista ao Portal A TARDE e exaltou o simbolismo de fazer parte do elenco que retorna à principal competição do continente após 36 anos.

“O simbolismo é enorme. A gente sabe o quanto o torcedor é apaixonado para vir aqui, em uma segunda-feira. O dia de amanhã vai ser histórico para todos, não só para o torcedor, a gente tem que representar eles muito bem do início ao fim, para trazer um grande resultado”, disse o lateral.

Apesar de jogar na altitude, em La Paz, o atleta revelou que a recepção dos torcedores é o oxigênio que os jogadores precisavam para fazer um bom jogo.

“Esse é o oxigênio que a gente precisa. Vamos esquecer tudo o que estão dizendo sobre altitude, sobre o adversário e pensar no nosso. Sabemos da nossa força, da força que estamos recebendo da torcida hoje, para chegar lá e fazer um grande jogo”, exaltou Gilberto.

O Esquadrão entra em campo nesta terça-feira, 18, pela segunda fase da Libertadores, diante do The Strongest. A partida terá início às 21h30 e será transmitida pela Paramount.