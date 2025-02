Messi, Gerson e Tite sentiram: Bahia enfrenta desafio da altitude

Torcedores do The Strongest sobre "Fantasma da altitude" - Foto: Reprodução/ X

O Bahia entra em campo nesta terça-feira, 18, pela segunda fase da Copa Libertadores contra o The Strongest. A partida, apesar de ter uma alta expectativa por parte dos torcedores, não será fácil, sabendo que precisará enfrentar a altitude de La Paz, na Bolívia.

O retorno do Esquadrão à principal competição do continente terá um palco com 3.637 metros de altitude, o estádio Hernando Siles. Assim, o Bahia montou uma programação especial, visando o bem-estar dos atletas. Os goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe chegaram à cidade cinco dias antes. O restante do elenco, por sua vez, só enfrentarão o ambiente horas antes.

O cronograma alternativo tem como objetivo evitar situações vividas por inúmeros atletas do futebol sul-americano, como o argentino Lionel Messi, o volante Gerson, do Flamengo, o atacante Janderson, do Vitória, e até mesmo o treinador Tite. Os profissionais vivem algo em comum jogando na Bolívia: a dificuldade de se adaptar a altitude.

Em 2013, em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, Messi enfrentou a Bolívia a 3.600 metros do nível do mar, não aguentando lidar com a altitude e passando mal durante o confronto. Através de uma câmera de televisão, o craque foi visto vomitando.

"É terrível jogar aqui. Quando você faz um esforço ou uma jogada de velocidade, demora muito para se recuperar", disse o jogador após a partida, que acabou em 1x1.

| Foto: Reprodução/ X

A lista de atletas que não têm boas lembranças de La Paz só aumenta desde então. Na temporada passada, pelas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo enfrentou o Bolivar no estádio Hernando Siles. Na ocasião, parte do elenco precisou usar cilindros de oxigênio no intervalo.

As situações mais críticas foram entre o volante Gerson e o treinador Tite. O atleta afirmou que sentiu forte dor de cabeça durante o confronto e pediu para deixar o gramado no final do segundo tempo. O comandante, por sua vez, sentiu forte dor no peito e dificuldade para respirar e, ao chegar no Rio de Janeiro, foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, recebendo alta na manhã seguinte.

| Foto: Reprodução/ FlaTV

Atualmente jogando pelo Esporte Clube Vitória, o atacante Janderson também compartilha as lembranças negativas atuando na altitude. Na fase preliminar na última edição da 'Liberta', o atleta entrou aos 14 minutos do segundo tempo, mas pediu para ser substituído 20 minutos depois. O camisa 39 não conseguiu respirar após dar uma arrancada, vomitou em campo e não conseguiu seguir.

O duelo entre Bahia e The Strongest, no Hernando Siles, terá início às 21h30 desta terça-feira, com transmissão na Paramount. O confronto de volta será em uma semana, no dia 25, na Arena Fonte Nova, também às 21h30.