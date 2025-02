Segurança que viralizou cantando música do Bahia no Barradão é demitido

Torcida do Bahia no Barradão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia venceu o Barcelona de Ilhéus neste sábado, 15, pela 8ª rodada do Baianão, por 1x0, no Barradão. No entanto, um detalhe fora do gramado chamou atenção: o segurança cantando a música do Bahia.

Identificado como Joelton, o profissional revelou, na manhã desta terça-feira, 18, através das redes sociais, que foi demitido após a proporção do vídeo. Em fala, o torcedor tricolor revelou que a decisão foi voltada visando a sua integridade física, mas sem relação com o clube.

"Eu não trabalho mais lá. A empresa optou pela minha integridade física e uma punição em relação a isso. A empresa não tem nada a ver com isso, infelizmente ela tem que manter a postura para não acontecer de novo", revelou Joelton.

Em continuidade, o torcedor tricolor deixou claro entender o erro, mas que o amor transcendeu naquele momento.

“Estou tentando entender e sem poder mensurar a proporção que esse vídeo tomou. Só o que eu posso falar é que o amor transcende a barreira do impossível. Eu não podia, mas o amor naquele momento falou mais alto", disse.

"Eu espero que esse vídeo chegue no Bahia e que o Bahia me contrate, para valer a pena", completou.