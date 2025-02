Nestor analisa preparação do Bahia para altitude: "A melhor possível"

Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Já em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o Bahia optou por chegar em La Paz, sede do confronto diante do The Strongest, apenas horas antes do confronto visando minimizar os efeitos causados pela altitude, que ultrapassa os 3500 metros acima do nível do mar.

Questionado sobre a preparação do Tricolor, o meio-campista Rodrigo Nestor definiu a preparação do Esquadrão de Aço como "a melhor possível".

“Sabemos que as condições não são as melhores, tanto na parte física, como no tempo de bola. Mas a preparação que o clube vem fazendo é a melhor possível para diminuir essa diferença. Temos que fazer um bom jogo e trazer a classificação para Salvador”, disse o jogador através da sua assessoria.

O jogador de 24 anos faz parte da lista de atletas que já atuaram pela Copa Libertadores anteriormente. Pelo São Paulo, Nestor jogou 17 partidas da competição internacional nas edições de 2020, 2021 e 2024.

“A Libertadores é muito especial e o clube vive uma grande expectativa. Foram feitos investimentos importantes e a base foi mantida. A ansiedade é boa, estamos todos confiantes em fazer uma grande competição depois de tanto tempo”, concluiu.

O Bahia entra em campo nesta terça-feira, 18, às 21h30, no Estádio Hernando Siles, pelo jogo de ida da segunda fase do torneio.