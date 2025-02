Em jogo decisivo, Marcos Felipe recupera titularidade; veja escalação

Equipes entram em campo às 21h30 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

The Strongest e Bahia estão escalados para o confronto desta terça-feira, 18, às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz. A partida marca a estreia do Tricolor na Copa Libertadores de 2025 e será disputada na altitude de 3.637 metros acima do nível do mar.

O técnico Rogério Ceni optou por algumas mudanças na formação titular, com destaque para o retorno de Marcos Felipe ao gol. O arqueiro recupera a vaga e será o responsável por comandar a defesa em um cenário desafiador. No sistema defensivo, o Bahia vai a campo com Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo formando a linha de três zagueiros, optando pela saída de Luciano Juba, que começará o jogo no banco.

No meio-campo, Caio Alexandre, Gilberto, Jean Lucas e Everton Ribeiro garantem o controle e criação das jogadas, enquanto Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez formam o trio de ataque.

Já o The Strongest, comandado por Zago, entra em campo com Banegas no gol; Castro Neto, Pedraza, Jusino e Supayabe na defesa; Ursino, Arrascaita e Mouriceau no meio; Triverio, Guerrero e Amoroso no ataque.